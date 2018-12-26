Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в деяких областях країни очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу

В Україні завтра, 27 грудня, у деяких областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Синоптики прогнозують 27 грудня невеликий, вночі в Лівобережній Україні помірний сніг, у західних областях вдень переважно дощ, у північних та центральних областях вдень без істотних опадів.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від -3 до +2 градусів.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, 26 грудня 2018 в Україні сніг, без опадів, лише на півдні та місцями на сході, температура повітря вдень від -4 до +2.

Крім того, в Україні знеструмлено майже 500 населених пунктів в десяти областях. В результаті ускладнення погодних умов знеструмлено 479 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, у Дніпропетровській області - 172, Полтавській - 119, Кіровоградській - 68, Луганській - 47, Харківській - 33 Черкаській - 12, Сумській - 9, Донецькій - 9, Чернігівській - 8 і Миколаївській - 2.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що рясні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту, а також негативно позначитися на роботі комунального господарства.