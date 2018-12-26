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Снегопады в Украине: ГСЧС предупреждает об осложнении движения транспорта

Новости » Общество    26.12.2018 - 06:53
Снегопады в Украине: ГСЧС предупреждает об осложнении движения транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют 26 декабря снегопады и порывы ветра

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине в среду, 26 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, в течение 26 декабря, а также 27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/сек.

В среду ночью температура составит от -10 до -4, днем от -6 до 0. Также днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны прогнозируется повышение температуры от -3 до + 3.

"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Нацполіції сообщили, что в связи с непогодой между Черниговской и Полтавской областями застряли около 200 автомобилей. Там, где образовались пробки, организованы пункты обогрева. Для пассажиров и водителей готовят горячий чай, также дают одеяла.

 

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