Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +2

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 26 декабря 2018 в Украине ожидается снег, без осадков только на юге и местами на востоке, температура воздуха днем от -4 до +2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе ожидается снег, температура воздуха днем от -1 до +2, ночью от -2 до -6. В северных областях днем от -4 до +1, ночью от -6 до -9. В центре днем от -1 до -4, ночью от -5 до -8.

На востоке без осадков только в Донецкой области, днем от -2 до -4, ночью от -4 до -7. На юге тоже осадков не ожидается, температура днем от -3 до +2, ночью от -2 до -5. В Крыму днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4.

Фото: погода на 26 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 декабря прогнозируется снег, днем от -1 до +1, ночью от -6 до -8. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области