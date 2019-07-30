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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Новости » Общество    30.07.2019 - 15:26
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине
Иллюстративное фото (Getty Images)

В большинстве областей ожидаются шквалы 15-20 м/с

Погода в Украине завтра, 31 июля, ухудшится, в отдельных областях страны ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Таким образом, 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем ​​местами шквалы до 15-20 м / с. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июля в Киеве ухудшится погода, ожидается усиление ветра и грозы. По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, днем повсеместно кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко писала, что в Украину идет очередное похолодание.  С 1 августа ожидается резкое похолодание и дожди, местами температура воздуха опустится до +18 +20 градусов. Также синоптик сообщала, что завтра, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке опустится до +18 +22 градусов.

Отметим, что в Киеве сегодня возможны дожди. Температура воздуха днем +24+26.

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