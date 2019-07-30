Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні

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У більшості областей очікуються шквали 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 31 липня, погіршиться, в окремих областях країни очікуються грози і шквали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Таким чином, 31 липня у західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м / с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня у Києві погіршиться погода, очікується посилення вітру і грози. За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень повсюдно короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко писала, що в Україну йде чергове похолодання. З 1 серпня очікується різке похолодання і дощі, місцями температура повітря опуститься до +18 +20 градусів. Також синоптик повідомляла, що завтра, 31 липня, температура повітря на півночі і північному сході опуститься до +18 +22 градусів.

Зазначимо, що сьогодні в Києві можливі дощі. Температура повітря вдень +24+26.