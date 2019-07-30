ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 15:26
Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні
Ілюстративне фото (Getty Images)

У більшості областей очікуються шквали 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 31 липня, погіршиться, в окремих областях країни очікуються грози і шквали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Таким чином, 31 липня у західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м / с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня у Києві погіршиться погода, очікується посилення вітру і грози. За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень повсюдно короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко писала, що в Україну йде чергове похолодання. З 1 серпня очікується різке похолодання і дощі, місцями температура повітря опуститься до +18 +20 градусів. Також синоптик повідомляла, що завтра, 31 липня, температура повітря на півночі і північному сході опуститься до +18 +22 градусів.

Зазначимо, що сьогодні в Києві можливі дощі. Температура повітря вдень +24+26.

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень У серпні в Україні можливі перші заморозки
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся