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На Киев надвигается гроза

Новости » Общество    30.07.2019 - 10:25
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня в течение суток в Киеве гроза и шквалы ветра

Погода в Киеве в ближайшие часы ухудшится, ожидается усиление ветра и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, днем повсеместно кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 25-27 тепла.

"Сегодня, 30 июля, в ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток в Киеве ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице 29-31 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +24+26, а ночью ожидается +15+17. В других регионах Украины, в частности, в западных, восточных и центральных областях сегодня дожди и грозы. Синоптики отмечают, что в центральных областях также ухудшится погода. На юге Украины сегодня солнечно, без осадков. Также солнечно в Крыму и Крымской области. Там температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.

Как сообщало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко писала, что в Украину идет очередное похолодание. Она писала, что вчера был последний жаркий день.

Киев из-за непогоды остановился в пробках
Новости Украины Гидрометцентр
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