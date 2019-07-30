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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август

Новости » Общество    30.07.2019 - 12:36
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в августе составит +19+24

Погода в Украине в августе ожидается теплой, температура воздуха на 1,5-2 градуса превысит средние показатели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, август в Украине ожидается теплым - до +24 градусов.

"Средняя месячная температура предполагается 19-24 градусов тепла, в горных районах 16-18 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, месячное количество осадков ожидается на уровне 36-84 мм, в Карпатах - 104-122 мм. Такие показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий - в западной, центральной и восточной частях страны возможны дожди с грозами.

Как писало РБК-Украина, по данным синоптика Наталки Диденко, с 1 августа в Украине ожидается резкое похолодание и дожди, местами температура воздуха опустится до +18+20 градусов. Также синоптик сообщала, что завтра, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке опустится до +18+22 градусов.

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