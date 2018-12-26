Синоптики предупреждают о гололеде в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В столице также прогнозируется небольшой снег

В Киеве завтра, 27 декабря, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, ночью ожидается небольшой снег, порывы ветра 15-20 м/с. В четверг будет облачно, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/сек. Температура в течение суток около 0°.

Напомним, в Киеве сегодня, 26 декабря, на дорогах ожидается гололедица. В столице ожидается облачность, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/сек.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине из-за непогоды обесточено почти 500 населенных пунктов в десяти областях. Больше всего пострадали Днепропетровская, Полтавская и Кировоградская области. К ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.