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На дорогах Киева ожидается гололедица

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 10:02
На дорогах Киева ожидается гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице также прогнозируется мокрый снег

В Киеве сегодня, 26 декабря, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Киеве облачно, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в столице около 0.

Напомним, ранее сообщалось, что снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. В частности, ограничено движение транспорта в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.

По состоянию на утро 26 декабря, в Украине были обесточены почти 500 населенных пунктов. Больше всего пострадали Днепропетровская, Полтавская и Кировоградская области. К ликвидации последствий непогоды и восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +2
Новости Украины ГидрометцентрКиевгололедица
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