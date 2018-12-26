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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 14:19
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У столиці також прогнозується невеликий сніг

У Києві завтра, 27 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, вночі очікується невеликий сніг, пориви вітру 15-20 м/с. У четвер буде хмарно, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 26 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. В столиці очікується хмарність, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с. 

РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 26 грудня в Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Полтавська та Кіровоградська області. До ліквідації наслідків негоди та відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Обмежено рух у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. За минулу добу в цих регіонах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см. Крім того, пориви вітру утворюють замети висотою до 1,5 м.

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