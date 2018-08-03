Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В частности, высокий уровень пожарной безопасности ожидается в Киеве и области

В Украине 3-5 августа ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным Укргидрометцентра, 3-5 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В г. Киеве 3-5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 3-5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в течение 3-5 августа 2018 года.

Напомним, 2 августа в городе Фастов в Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали три ребенка. Возгорание возникло в помещении, где находились трое детей. Они выбежали на улицу самостоятельно. Детей с отравлением угарным газом госпитализировали в Фастовскую больницу.

А в ночь на 1 августа в Печерском районе Киева спасатели потушили возгорание двух автомобилей, которое произошло в одном из дворов на улице Мечникова. В результате пожара с отравлением госпитализировали 3-летнюю девочку.