Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Зокрема, високий рівень пожежної безпеки очікується в Києві та області

В Україні 3-5 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними Укргідрометцентру, 3-5 серпня у східних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"У м. Києві 3-5 серпня передбачається висока (4 класу) пожежна небезпека. У Київській області 3-5 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки протягом 3-5 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 2 серпня у місті Фастів у Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали три дитини. Загоряння виникло в приміщенні, де перебували троє дітей. Вони вибігли на вулицю самостійно. Дітей з отруєнням чадним газом госпіталізували у Фастівську лікарню.

А в ніч на 1 серпня у Печерському районі Києва рятувальники загасили загоряння двох автомобілів, що сталось в одному з дворів на вулиці Мечникова. Внаслідок пожежі з отруєнням госпіталізовано 3-річну дівчинку.