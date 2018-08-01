У Києві загорілись два автомобілі, постраждала дитина

Причина загоряння автомобілів на Печерську встановлюється

У Печерському районі Києва рятувальники загасили загоряння двох автомобілів, що сталось в одному з дворів на вулиці Мечникова. Внаслідок пожежі з отруєнням госпіталізовано 3-річну дівчинку, передає Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа почалась після 3 години ночі у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Мечникова, 10/2. На місці події рятувальники встановили, що горить автомобіль Audi. Вогонь з нього перекинувся на сусідній автомобіль марки Toyota.

"О 4:11 пожежу було повністю ліквідовано. Внаслідок загоряння автомобіль Audi вигорів повністю, в автомобілі Toyota пошкоджено моторний відсік", - повідомили в ДСНС.

Вогонь також пошкодив чотири кондиціонери, які знаходились на стіні будинку, де були припарковані автомобілі. Також внаслідок пожежі отруїлась дівчинка 2015 року народження, яка знаходилась в одній із квартир на 5 поверсі будинку.

"Дівчинка була госпіталізована працівниками медичної служби з підозрою на отруєння продуктами горіння. Причина займання та збиток встановлюються правоохоронними органами", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Києві в ніч з 19 на 20 липня на вулиці Борщагівській згоріли два автомобілі.