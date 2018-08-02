У Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали 3 дітей

Пожежа сталася в житловому будинку в Фастові

У Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали три дитини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 2 серпня о 13:05 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в місті Фастів.

Правоохоронцями встановлено, що будинок розділений на дві половини. В одній проживає сім'я з трьома дітьми, в іншій - лежить тяжкохворий паралізований чоловік, який не може самостійно пересуватися.

Зазначено, що загоряння виникло в приміщенні, де перебували троє дітей. Вони самостійно вибігли на вулицю. Рятувальники загасили вогонь та винесли на свіже повітря хвору людини, яка перебувала у задимленій кімнаті. Дітей з отруєнням чадним газом госпіталізували у Фастівську лікарню.

Нагадаємо, в Печерському районі Києва рятувальники загасили пожежу двох автомобілів, що сталося в одному з дворів на вулиці Мечникова. В результаті пожежі з отруєнням госпіталізовано 3-річну дівчинку.