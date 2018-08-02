У Києві 3-5 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки

Протягом 3-5 серпня у Києві очікується 4 клас пожежної небезпеки

У Києві синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки протягом 3-5 серпня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що за даними Українського гідрометцентру, рівень пожежної небезпеки у ці дні розцінюється як високий - 4 класу. У цьому випадку патрулі Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.

"Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі", - повідомляє КМДА.

Нагадаємо, 2 серпня у місті Фастів у Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали три дитини. загоряння виникло в приміщенні, де перебували троє дітей. Вони вибігли на вулицю самостійно. Дітей з отруєнням чадним газом госпіталізували у Фастівську лікарню.

А в ніч на 1 серпня у Печерському районі Києва рятувальники загасили загоряння двох автомобілів, що сталось в одному з дворів на вулиці Мечникова. Внаслідок пожежі з отруєнням госпіталізовано 3-річну дівчинку.