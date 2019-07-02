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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    02.07.2019 - 10:10
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине, кроме юга, будут грозы и шквалы

Погода в Украине сегодня, 2 июля, ухудшится, будут сильный ветер и дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что сегодня днем в Украине, кроме юга, будут грозы, шквалы 15-20 м/с. По данным синоптиков, в западных, северных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 25-30 м/сек.

Напомним, Гидрометцентр сообщал, что сегодня по всей территории страны, кроме южной части, будут дожди. Температура воздуха днем составит +24 +29 градусов. Однако, на юге Украины столбики термометров поднимутся до +30 +35.

РБК-Украина писало о прогнозе синоптиков на июль. Как отмечалось, средняя месячная температура июля в Украине составит 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Отмечается, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях местами ожидаются значительные дожди и град. Как сообщалось, уже с сегодняшнего дня с полуночи к Украине приблизится атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в северных областях.

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