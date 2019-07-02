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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 10:10
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні, крім півдня, будуть грози та шквали

Погода в Україні сьогодні, 2 липня, погіршиться, будуть сильні вітри та дощі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні вдень в Україні, крім півдня, будуть грози, шквали 15-20 м/с. За даними синоптиків, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляв, що сьогодні по всій території країни, окрім південної частини, будуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +24 +29 градусів. Однак, на півдні України стовпчики термометрів піднімуться до +30 +35.

Також РБК-Україна писало про прогноз синоптиків на липень. Як зазначалось, середня місячна температура липня в Україні становитиме 20-24,5 градусів тепла, що на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Зазначається, що в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях місцями очікуються значні дощі і град. Як повідомлялось, вже з сьогоднішнього дня з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе дощі і грози в північних областях.

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