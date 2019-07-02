Сегодня Украину накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе и востоке страны сегодня дожди с грозами

Погода в Украине сегодня, 2 июля, ухудшится, по всей территории страны, кроме юга, будут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной и северной части страны будут дожди. Температура воздуха днем ожидается +26+28, а ночью +17+19. На востоке страны ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +29+31, а ночью +19+21.

Синоптики отмечают, что на юге Украины сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составляет +33+35, а ночью +19+21. В Крыму переменная облачность, температура воздуха днем +27+29, а ночью +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем +27+29, а ночью +20+22.