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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Новости » Общество     28.11.2019 - 14:07
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра ожидаются значительные дожди

Завтра, 29 ноября, погода в Украине усложнится, ожидаются значительные осадки в виде дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, 29 ноября ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем и в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что максимальная температура воздуха завтра составит +4+8 градусов, на юге и западе +7+12 градусов. В Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4+5 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня в Закарпатской области будет дождь со снегом. Сегодня на большей части территории страны, а также в Киеве и Киевской области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

РБК-Украина писало, что погода в Украине в начале декабря будет иметь резкие изменения. 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом В Украине удерживается тепло
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