Завтра Украину накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине еще будет тепло

Погода в Украине 29-го ноября ухудшится из-за дождей в западных, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кропивницкой

областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Вместе с дождями южные потоки несут теплую воздушную массу. Максимальная температура воздуха составит +4+8 градусов, на юге и западе +7+12 градусов.

"Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем они будут передвигаться восточнее", - сообщила она.

Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кропивницкой областях и районы вплоть до Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

В Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4+5 градусов.

Напомним, сегодня дожди в западных областях. Во всех остальных - переменная облачность. Также утром в Киеве был туман.

Синоптики предупредили, что в Закарпатской области сильные дожди с мокрым снегом. Дождь со снегом будет и днем и ночью.