Синоптик рассказала, какая будет погода в начале декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик рассказала, когда снова потеплеет

Погода в Украине в начале декабря будет иметь резкие изменения. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

"Кто любит качели и другие аттракционы - вы не сами. Атмосфера также такое любит", - написала она.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня в Закарпатской области будет дождь со снегом.

Также сегодня в западных, ночью и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях будет дождь, местами с мокрым снегом. На Закарпатье ожидается значительный дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха в течение дня в четверг в большинстве областей +3 +7 градусов. Синоптик также добавила, что в пятницу, 29 ноября, в Украине станет больше влаги, дожди пройдут практически повсеместно, включительно с Киевом, а похолодание вернется с 1-2 декабря.

Диденко написала, что 28-го ноября осадков в восточных областях станет меньше, останутся какие-то совсем хилые ячейки, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области.