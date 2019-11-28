Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Закарпатской области значительный дождь, в горах с мокрым снегом

Погода в Украине сегодня ухудшится, в Закарпатской области сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что сегодня на большей части территории страны, а также в Киеве и Киевской области, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в Закарпатской области значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый). Дождь со снегом будет и днем и ночью.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В западных, ночью и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях будет дождь, местами с мокрым снегом. На Закарпатье ожидается значительный дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве сегодня переменная облачность. Днем ожидается +1+3, а ночью -3-1. Также в столице туман. Сегодня на большей части территории страны ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров.

РБК-Украина писало, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.