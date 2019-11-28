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Синоптики попередили про погіршення погодніх умов в Україні

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 14:07
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра очікуються значні дощі

Завтра, 29 листопада, погода в Україні ускладниться, очікуються значні опади у вигляді дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, 29 листопада вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повдіомлялося, що максимальна температура повітря завтра становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході +7+12 градусів. У Києві завтра, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

Раніше синоптики попередили, що сьогодні у Закарпатській області буде дощ з снігом. Сьогодні на більшій частині території країни, а також у Києві та Київській області, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

РБК-Україна писало, що погода в Україні на початку грудня матиме різкі зміни. 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє.

Синоптики попередили про дощ з мокрим снігом В Україні утримується тепло
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