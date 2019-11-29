ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о сильных дождях в 7 областях

Новости » Общество     29.11.2019 - 09:16
Синоптики предупредили о сильных дождях в 7 областях
Иллюстративное фото (УНИАН)

В центральных и южных областях значительные дожди

Погода в Украине 29 ноября ухудшится, в 7 областях сильные дожди. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что сегодня днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во всех областях, кроме Волынской и Ровенской, дожди, впрочем, в Украине потеплеет. На западе страны днем +5+11, ночью +3+7, в северных областях днем +4+6, а ночью 0+2. Сегодня в Киеве дожди. Днем ожидается +3+5, а ночью -1+1.

Также синоптик Наталья Диденко отметила, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Максимальная температура воздуха сегодня составит +4+8 градусов, на юге и западе +7+12 градусов. В Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4+5 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что вчера в Закарпатской области будет дождь со снегом.

Украину накрыли дожди Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Новости Украины дождиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь