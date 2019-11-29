Украину накрыли дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха поднялась

Погода в Украине 29 ноября: дожди накроют почти все области, температура воздуха днем поднимется до +11. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех областях, кроме Волынской и Ровенской, дожди, впрочем в Украине потеплеет. На западе страны днем +5+11, ночью +3+7, в северных областях днем +4+6, а ночью 0+2.

В восточных областях днем +3+6, а ночью ожидается +1+3. Центр страны менее теплый, днем +3+5, а ночью -1+1. Южные области днем самые теплые, днем +9+11, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве дожди. Днем ожидается +3+5, а ночью -1+1.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Диденко написала, что 28-го ноября осадков в восточных областях станет меньше, останутся какие-то совсем хилые ячейки, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области.