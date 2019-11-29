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Синоптики попередили про сильні дощі у 7 областях

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 09:16
Синоптики попередили про сильні дощі у 7 областях
Ілюстративне фото (УНІАН)

У центральних та південних областях значні дощі

Погода в Україні 29 листопада погіршиться, у 7 областях сильні дощі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні вдень у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, у всіх областях, крім Волинської та Рівненської, дощі, втім в Україні потепліє. На заході країни вдень +5+11, вночі +3+7, у північних областях вдень +4+6, а вночі 0+2. Сьогодні у Києві дощі. Вдень очікується +3+5, а вночі -1+1.

Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє.

Максимальна температура повітря сьогодні становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході +7+12 градусів. У Києві завтра, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

Раніше синоптики попередили, що вчора у Закарпатській області буде дощ з снігом.

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