Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках

Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)

Такая ситуация ожидается в связи с восстановлением значительных осадков

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в украинских реках. Ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра, местами до 2 метров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, повышение уровня воды ожидается в реках бассейнов Прута и Сирета.

"По данным Укргидрометцентра, 14 - 15 июня, в связи с восстановлением значительных осадков, в реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирование очередной волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м над уровнями на 08 час 14 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины в воскресенье.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине проблемы с электроснабжением возникли в 7 областях, без света остались 80 населенных пунктов.

Отметим, ранее в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков, а из-за непогоды без электричества оказались 3 больницы.

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Автор: Максим Зайченко