Синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины

В Карпатах завтра пройдут ливни
В воскресенье, 14 июня, погода испортится в центральных и западных регионах Украины. Кое-где синоптики прогнозируют град.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Как предупреждают синоптики, завтра в Украину придут грозы, а в западных и центральных областях возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
Кроме того, ливни прогнозируют завтра в Карпатах.
Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.
Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине проблемы с электроснабжением возникли в 7 областях, без света остались 80 населенных пунктов.
Кроме того, в Днепре сегодня выпала полуторамесячная норма осадков, а из-за непогоды без электричества оказались 3 больницы.
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Автор: Дмитрий Левицкий