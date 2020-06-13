Синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины

Фото: дождь (УНИАН)

В Карпатах завтра пройдут ливни

В воскресенье, 14 июня, погода испортится в центральных и западных регионах Украины. Кое-где синоптики прогнозируют град.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Как предупреждают синоптики, завтра в Украину придут грозы, а в западных и центральных областях возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, ливни прогнозируют завтра в Карпатах.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине проблемы с электроснабжением возникли в 7 областях, без света остались 80 населенных пунктов.

Кроме того, в Днепре сегодня выпала полуторамесячная норма осадков, а из-за непогоды без электричества оказались 3 больницы.

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Автор: Дмитрий Левицкий