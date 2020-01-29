Нарушение движения транспорта: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили об опасности на дорогах до конца месяца из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Украине ожидается снег 29 января и днем 31 января значительный снег, метели, прирост снежного покрова до 20-30 сантиметрів.

"Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности, будет вызывать нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (второй уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасности схождения лавин (третий уровень) в Закарпатской и Ивано-Франковской области из-за снегопадов, которые ожидаются в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах высота снежного покрова почти достигает 25 см. Снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный. В некоторых местах слежавшийся.

Отметим, сегодня погода в Украине ухудшится, температура воздуха опустится до 0 и пойдут снег с дождем. В столице сегодня также дожди со снегом. Днем 0+2 и так же ночью.