В Карпатах высота снежного покрова почти достигает 25 см

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего снега наблюдается на снеголавинном посту Драгобрат

По данным снеголавинных станций, по состоянию на 27 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 24 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

Указано, что на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 1-24 см, а снег старый слежавшийся.

Так, на Сл Плай высота снежного покрова составляет 15-23 см.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 27 января 2020 на Сл Плай: температура воздуха: -0,4 градуса, ветер 3-6 м/с, туман, гололед. Высота снежного покрова составляет 15-23 см, снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный", - сказано в сообщении.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -1,3 градуса, а высота снежного покрова - 4 см. Наблюдается мокрый снег.

Как писало РБК-Украина, в начале января в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 60 сантиметров.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 28 января, будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах.

Отметим также, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будут сопровождать сильный ветер. Синоптики призывают украинцев быть осторожными и просят не парковать авто под старыми деревьями.