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Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в двух областях

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 12:25
Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в двух областях
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Это связано со снегопадами, которые ожидаются 29 и 30 января

Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Это связано со снегопадами, которые ожидаются 29 и 30 января.

"В связи со снегопадами и метелями, 29-30 января на высокогорье Закарпатской области, 30 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах высота снежного покрова почти достигает 25 см. Снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный. В некоторых местах слежавшийся.

Как сообщали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

Также РБК-Украина писало, что в горах Гималаях на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в результате схождения лавины пропали семь человек.

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