Штормовой ветер, метели и снег до 30 см: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за погоды будет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц

Погода в Украине 29 января резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, значительный снег, метели. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

Отмечается, что сегодня умеренный снег, а днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатской области значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Вместе с тем, сегодня и завтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и Киевской области сегодня утром туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня с утра в северных, центральных и южных областях наблюдается туман, на востоке страны небольшой дождь. В западных областях дождь с мокрым снегом при плюсовой температуре. Средняя температура воздуха -1+4

На перевалах Ивашковский, Орявский, Торунский выпадает сильный снег, где уже выпало до 10-15 см. На Ужоцком, Яблунецком, Вишковськом небольшой снег до 5 см., на остальных перевалах идет дождь при плюсовой температуре.

Напомним, сегодня погода в Украине ухудшится, температура воздуха опустится до 0 и пойдут снег с дождем. В столице сегодня также дожди со снегом. Днем 0+2 и так же ночью.

Как сообщали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.