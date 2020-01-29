Порушення руху транспорту: синоптики попередили про погіршення погоди

Синоптики попередили про небезпеку на дорогах до кінця місяця через погіршення погоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, в Україні очікується сніг 29 січня і вдень 31 січня значний сніг, хуртовини, приріст снігового покриву до 20-30 сантиметрів.

"Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки, буде викликати порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. У Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (другий рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що по Києву і Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про небезпеку сходження лавин (третій рівень) в Закарпатській і Івано-Франківській області через снігопади, які очікуються в найближчі дні.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах висота снігового покриву майже досягає 25 см. Сніг старий, щільний, добре закріплений і стабільний. В деяких місцях злежаний.

Зазначимо, сьогодні погода в Україні погіршиться, температура повітря опуститься до 0 і підуть сніг з дощем. У столиці сьогодні також дощі зі снігом. Вдень 0+2 і так само вночі.