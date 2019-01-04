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Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Новости » Общество    04.01.2019 - 14:50
Синоптики предупредили о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Киеве ожидается облачная погода

Завтра, 5 января, в Киеве на дорогах ожидается гололедица, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, что завтра по прогнозам синоптиков будет облачная погода, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, к Украине приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.

РБК-Украина сообщало, что вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров Снегопады прекратятся днем 5 января.

Отметим, в связи с осложнением погодных условий на автодорогах Запорожской области введено ограничение движения транспорта с 11:00.

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