В Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Ограничения действуют с 11:00
В связи с осложнением погодных условий на автодорогах Запорожской области введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Как отмечается, ограничение движения вводится для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств с 11:00 4 января на таких автомобильных дорогах государственного значения:
Перевозчикам рекомендуют не выпускать транспортные средства, которые не достигли конечного пункта назначения в 12 часов пятницы.
Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Украину приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.
РБК-Украина сообщало, что вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров Снегопады прекратятся днем 5 января.