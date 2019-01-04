В Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения действуют с 11:00

В связи с осложнением погодных условий на автодорогах Запорожской области введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Как отмечается, ограничение движения вводится для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств с 11:00 4 января на таких автомобильных дорогах государственного значения:

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 299+491 – км 405+091;

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на м. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (предел ; км 556 +000 – км 604+086;

Н-30 Васильевка - Бердянск, км 7+000 - км 143+000;

Р-37 Энергодар - Васильевка, км 35+132 - км 74+479;

Т-08-19 Бильмак - /М-14/, км 0+000 - км 51+015;

Т-08-21 /Н-30/ - Приморск, км 0+000 - км 36+000.

Перевозчикам рекомендуют не выпускать транспортные средства, которые не достигли конечного пункта назначения в 12 часов пятницы.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Украину приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.

РБК-Украина сообщало, что вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров Снегопады прекратятся днем 5 января.