Синоптики рассказали, в каких регионах Украины ожидаются снегопады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнение погодных условий ожидается в Украине уже 4 января

К Украине приближается снежный циклон. Об этом заявил глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, осложнение погодных условий ожидается в южных и юго-восточных областях.

"Анализ текущей ситуации показывает, что в течение сегодняшнего дня на акватории Середнеземного моря, где-то в районе Греции образуется циклонический вихрь, который в течение ближайших двух дней будет перемещаться в северо-восточном направлении и выйдет на территорию Украины", - сообщил Кульбида.

Глава Укргидрометцентра отметил, что осложнение погодных условий ожидается в Украине уже 4 января.

"4 января в 15:00 мы ждем этот циклонический вихрь в районе Азовского моря и под его влиянием будет находиться юго-восточная часть Украины. 5 января в 8 часов утра циклон уже покинет пределы Украины и переместится на территорию РФ. Таким образом, уже 5 января днем те явления, которые будут наблюдаться они ослабеют и прекратятся", - добавил он.

Кульбида отметил, что общее количество осадков на юго-востоке Украины составит от 15 до 20 см снега.

"При той температуре, которая будет от -1 до -3 градусов мороза, это будет примерно одинаковое количество высоты снега в см. Наибольшее количество осадков ожидается на территории Луганской и Донецкой областей. Это образование снежного покрова. Высота снежного покрова дополнительного к тому, что уже есть высотой до 10 сантиметров, составит от 15 до 20 см. Причем, 20 см это будет Луганска, Донецка и Запорожская области. Несколько меньше будет Херсонская область, а также в соседних районах: Дннепропетровской и Харьковской областях", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 3-5 января 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. В Киеве сегодня, 3 января 2019 года, ожидается снег и гололедица на дорогах.