Синоптики попередили про ожеледицю у Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра у Києві очікується хмарна погода

Завтра, 5 січня, у Києві на дорогах очікується ожеледиця, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, що завтра за прогнозами синоптиків буде хмарна погода, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, до України наближається сніговий циклон, який призведе до ускладнення погодних умов у південних та південно-східних областях.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів. Снігопади припиняться вдень 5 січня.

Зазначимо, у зв’язку з ускладненням погодних умов на автошляхах Запорізької області введено обмеження руху транспорту з 11:00.