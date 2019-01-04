В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

По состоянию на утро проезд на дорогах государственного значения обеспечено

По состоянию на утро 4 января в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что по состоянию на 08:00 небольшой снег наблюдается в западных областях, на остальной территории - без осадков.

На перевальных участках дорог в Львовской области, Торунском и Вишковском перевалах снег. Состояние покрытия на большинстве перевалов заснеженное, на остальных дорогах покрытие мокрое.



Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Луганской областях заснеженное. В Ровенской области местами гололедица.

Кроме того, в "Укравтодоре" предупреждают, что 4 января в Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20м/сек. На дорогах Украины ожидается гололедица.

Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января начнет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров Снегопады прекратятся днем 5 января.

"Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли", - отмечают в "Укравтодоре".

Как писал Styler, в Украине в пятницу, 4 января, пройдут осадки в виде снега, причем в некоторых областях снегопады будут достаточно сильные.

Ранее синоптики предупреждали о снеге и гололедице в Киеве 4 января.