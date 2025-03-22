Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві завтра: правила поведінки
Фото: у Києві очікуються пориви вітру 23 березня (Getty Images)
Завтра, 23 березня, в Україні трохи похолодає, зокрема за рахунок вітру. У Києві очікуються пориви 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За прогнозом синоптиків, у Києві завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень - 11-13° тепла.
Фахівці дали поради, як діяти під час сильного вітру:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними машини.
Ситуація в Києві
У Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря 22 березня. У такому випадку варто дотримуватися деяких правил.
Детальніше про погоду на 23 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.