Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві завтра: правила поведінки

Завтра, 23 березня, в Україні трохи похолодає, зокрема за рахунок вітру. У Києві очікуються пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За прогнозом синоптиків, у Києві завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень - 11-13° тепла. Фахівці дали поради, як діяти під час сильного вітру: щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними машини.