Очікується різноманітна погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 23 березня, в Україні тепло збережеться. Але погода буде здаватись холоднішою через вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Вдень очікується помірне тепло, проте в більшості областей його відчуття зменшуватиме поривчастий вітер", - зазначили синоптики.

"У неділю характер погоди зміниться. В Україну надійдуть атмосферні фронти з заходу, які захмарять небо і принесуть невеликі та помірні дощі у західні, північні та більшість центральних областей", - йдеться у повідомленні.

Паводок у Флоренції

Паводок у Флоренції 15 березня був спричинений потужним циклоном над Середземним морем, який приніс інтенсивні опади - за добу випала місячна норма дощу.

Унаслідок цього рівень води в річці Арно різко зріс, у передмістях Флоренції, менші річки також спричинили затоплення міст. В тому числі висока температура Середземного моря також сприяла розвитку циклону.

Подібні погодні явища можуть ставати частішими через зміну клімату. Додамо, що сильна повінь накрила Саудівську Аравію 7 січня. Тоді затопило місто Мекка, а потоки води змивали авто з доріг.

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