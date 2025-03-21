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Температура поповзе вгору. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 18:30
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Температура поповзе вгору. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 22-23 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 22-23 березня, в Україні потеплішає. Максимально температура підніметься до рекордних за останній час +16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Субота, 22 березня

У суботу, 22 березня, в Україні буде сонячно і без опадів. Вночі в більшості регіонів очікується невелика, але плюсова температура.

Так, у більшості регіонів вночі очікується в межах 0...+2 градусів. Водночас у деяких регіонах уночі буде до +3 градусів (у Луганській області) і навіть до +4 градусів (в Одеській області).

Удень в Україні буде досить тепло. Максимально температура підніметься вдень до +16 градусів - у Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Кіровоградській, місцями в Миколаївській області, на Прикарпатті. Найхолодніше вдень, як не дивно, буде в Криму, до +12 градусів. Максимально до +13 градусів очікується в Луганській і Донецькій областях.

У Києві опадів теж не буде, вночі температура триматиметься в межах +1...+3, вдень - +13...+15.
Температура поповзе вгору. Синоптики дали прогноз на вихідні в УкраїніПогода в Україні 22 березня (meteo.gov.ua)

Неділя, 23 березня

У неділю, 23 березня, в Україну зайдуть дощі, які захоплять усі західні регіони з переходом на Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Київ та Київську області.

Також невеликі дощі ймовірні в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській областях.

Вночі температура підніметься трохи вище. Максимально очікуються +5 градусів (у західних областях і на півдні, за винятком Криму). Мінімально нічна температура буде на рівні +3 градусів.

Удень температура трохи спаде порівняно із суботою, 22 березня. У більшості областей очікується в межах +12...+13 градусів. У Києві ймовірний невеликий дощ, вночі +1...+3, вдень +10...+12.
Температура поповзе вгору. Синоптики дали прогноз на вихідні в УкраїніПогода в Україні 23 березня (meteo.gov.ua)

Погода в 2024 році

У 2024 році наслідки кліматичної кризи досягли піку - екстремальна спека, повені та небезпечні явища спричинили значні руйнування.

Цей рік став найспекотнішим в історії спостережень. Загинули люди, зруйновані будівлі, втрачено врожай, а 800 тисяч осіб залишилися без домівок - рекордний показник з 2008 року.

Зареєстровано 151 безпрецедентне погодне явище: спека до 49,9°C, руйнівні повені в Італії, Сенегалі, Пакистані та Бразилії.

Зокрема, за 2024 рік у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів. Цей рік став найтеплішим в історії.

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