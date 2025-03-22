Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве завтра: правила поведения

Завтра, 23 марта, в Украине немного похолодает, в частности за счет ветра. В Киеве ожидаются порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По прогнозу синоптиков, в Киеве завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем - 11-13° тепла. Специалисты дали советы, как действовать во время сильного ветра: плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.