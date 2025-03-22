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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве завтра: правила поведения

Киев, Суббота 22 марта 2025 16:25
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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве завтра: правила поведения Фото: в Киеве ожидаются порывы ветра 23 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 марта, в Украине немного похолодает, в частности за счет ветра. В Киеве ожидаются порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По прогнозу синоптиков, в Киеве завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем - 11-13° тепла.

Специалисты дали советы, как действовать во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Ситуация в Киеве

В Киеве наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха 22 марта. В таком случае стоит придерживаться некоторых правил.

Подробнее о погоде на 23 марта в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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