ua en ru
Сб, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Києві погіршився стан повітря: в чому причина та як діяти

Київ, Субота 22 березня 2025 10:15
UA EN RU
В Києві погіршився стан повітря: в чому причина та як діяти Фото: в Києві погіршився стан повітря 22 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря 22 березня. В такому випадку варто дотримувтись деяких правил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Погіршення повітря в Києві

У Києві постійно фіксують погіршення повітря. Наприклад, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря 8 березня. Рівень забрудненості фіксувався високий.

Крім того, протягом лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення повітря. Водночас, за словами синоптиків, погіршення повітря в Україні є "стандартною ситуацією" при антициклонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Віткофф назвав головне завдання 30-денного припинення вогню в Україні
Віткофф назвав головне завдання 30-денного припинення вогню в Україні
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом