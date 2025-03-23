Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"23 березня на заході та півночі України трохи похолодає. Удень проти вчорашніх +10....+16 градусів очікуються +8...+12. На решті території України буде тепло, +10...+14 градусів", - розповіла вона.

Крім того, сьогодні очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів.

"Дощі в неділю пройдуть у західних областях, місцями на півночі та крайньому сході. На півдні та в центральній частині України - без істотних опадів", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві Всесвітній день метеоролога, 23 березня, буде з поривчастим південно-східним вітром.

"Температура повітря дещо знизиться, вдень у столиці буде близько +10...+12 градусів. Суттєвих опадів не очікується, але набіжать хмари", - зазначила синоптик.