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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 березня, в Україні місцями похолодає. Температура впаде не суттєво, але вітер додасть прохолоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"23 березня на заході та півночі України трохи похолодає. Удень проти вчорашніх +10....+16 градусів очікуються +8...+12. На решті території України буде тепло, +10...+14 градусів", - розповіла вона.

Крім того, сьогодні очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів.

"Дощі в неділю пройдуть у західних областях, місцями на півночі та крайньому сході. На півдні та в центральній частині України - без істотних опадів", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві Всесвітній день метеоролога, 23 березня, буде з поривчастим південно-східним вітром.

"Температура повітря дещо знизиться, вдень у столиці буде близько +10...+12 градусів. Суттєвих опадів не очікується, але набіжать хмари", - зазначила синоптик.

Погода в Україні

В Україні почало холоднішати з минулих вихідних, 15-16 березня. В Україні різко знизилася температура, а місцями в Україні навіть випав сніг.

Синоптики говорили, що похолодання в Україні протримається ні багато, ні мало, а близько тижня. Потепління зайшло в Україну, починаючи з 20 березня. Хоча до цього синоптики називали більш далекі терміни, якраз вихідні, 22-23 березня.

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