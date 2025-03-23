Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"23 марта на западе и севере Украины немного похолодает. Днем против вчерашних +10....+16 градусов ожидаются +8...+12. На остальной территории Украины будет тепло, +10...+14 градусов", - рассказала она.

Кроме того, сегодня ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов.

"Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. На юге и в центральной части Украины - без существенных осадков", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве Всемирный день метеоролога, 23 марта, будет с порывистым юго-восточным ветром.

"Температура воздуха несколько снизится, днем в столице будет около +10...+12 градусов. Существенных осадков не ожидается, но набегут облака", - отметила синоптик.