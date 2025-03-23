Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 марта, в Украине местами похолодает. Температура упадет не существенно, но ветер добавит прохлады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"23 марта на западе и севере Украины немного похолодает. Днем против вчерашних +10....+16 градусов ожидаются +8...+12. На остальной территории Украины будет тепло, +10...+14 градусов", - рассказала она.
Кроме того, сегодня ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов.
"Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. На юге и в центральной части Украины - без существенных осадков", - добавила Диденко.
В Киеве Всемирный день метеоролога, 23 марта, будет с порывистым юго-восточным ветром.
"Температура воздуха несколько снизится, днем в столице будет около +10...+12 градусов. Существенных осадков не ожидается, но набегут облака", - отметила синоптик.
В Украине начало холодать с прошлых выходных, 15-16 марта. В Украине резко снизилась температура, а местами в Украине даже выпал снег.
Синоптики говорили, что похолодание в Украине продержится ни много, ни мало, а около недели. Потепление зашло в Украину, начиная с 20 марта. Хотя до этого синоптики называли более дальние термины, как раз выходные, 22-23 марта.
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