В Україну повернеться справжня зима. Синоптики попередили про сніг і різке похолодання
В Україні в найближчі дні прийде різке похолодання. В частині регіонів ймовірний навіть сніг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг", - йдеться у повідомленні.
Так, в Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву, висотою 3-10 см.
Також місцями не обійдеться без налипання мокрого снігу, ожеледі. Далі похолодання утримається.
"17-19 березня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря відбудеться зниження температури вночі до 1-8° морозу, вдень до 0-6° тепла", - зазначили в "Укргідрометцентрі".
Зміна погоди в Україні
Про те, що в Україні різко похолоднішає днями попереджала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, холодне повітря зайде в країну вже цими вихідними, 15-16 березня. Зниження температури протримається близько тижня.
Тепле повітря почне заходити в Україну орієнтовно вже 22-23 березня.
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