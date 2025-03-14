ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україну повернеться справжня зима. Синоптики попередили про сніг і різке похолодання

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 13:28
UA EN RU
В Україну повернеться справжня зима. Синоптики попередили про сніг і різке похолодання Фото: різке похолодання зі снігом очікується в Україні з 15-16 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні в найближчі дні прийде різке похолодання. В частині регіонів ймовірний навіть сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг", - йдеться у повідомленні.

Так, в Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву, висотою 3-10 см.

Також місцями не обійдеться без налипання мокрого снігу, ожеледі. Далі похолодання утримається.

"17-19 березня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря відбудеться зниження температури вночі до 1-8° морозу, вдень до 0-6° тепла", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Зміна погоди в Україні

Про те, що в Україні різко похолоднішає днями попереджала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, холодне повітря зайде в країну вже цими вихідними, 15-16 березня. Зниження температури протримається близько тижня.

Тепле повітря почне заходити в Україну орієнтовно вже 22-23 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції