Синоптик дала прогноз погоди на завтра, і розповіла, коли чекати потепління

В Україні у середу, 19 березня, очікується все ще морозна погода. Однак вже у четвер прогнозується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.

Також подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одеської, Черкаської областей, та у Кропивницькому.



Вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

"Але з 20-го березня, аякже - день весняного рівнодення! - в Україні почнеться потепління. Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну", - написала Діденко.

Однак вона зауважила, що на якісь "екстраградуси" не варто розраховувати, проте вже у четвер стовпчик термометра може показувати до +14 градусів.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу.

"Проте і той, що приперся в столицю минулої ночі, і той, що політає завтра, впевненою весняною ніжною теплою ручкою розтопиться і щезне", - зауважила синоптик.

Стовпчик термометра у Києві в ніч на 19 березня буде показувати від 0 до -2 градусів морозу, а вдень - до +5 градусів. А вже 20-го березня у Києві очікується до +9.