ua en ru
Вт, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптик дала прогноз погоди на завтра, і розповіла, коли чекати потепління

Вівторок 18 березня 2025 14:39
UA EN RU
Синоптик дала прогноз погоди на завтра, і розповіла, коли чекати потепління Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 19 березня в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 19 березня, очікується все ще морозна погода. Однак вже у четвер прогнозується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.

Також подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одеської, Черкаської областей, та у Кропивницькому.
На зображенні може бути: карта та текст «H 1015 1025 1005 015 1010 1005 1015005 1015 1015005995 005 995 1020 985 1015 995- 9951005 1005 T 1000 1020 1010 ရုပ်ပခြာနး H 40 980 990 H 1015 1015 1000 1015 1010 1025 1005 T 1020 1020 1025 T 1020 1000 H KONSTANTINA Namen:BWK/FU-Rerli2010 BWK/FU- Berlin010 www.wercespate.de www.weL expate.de orhersapeBodendrud odendruck (hPa) für Mi. 19.03.25 12 C Basis: ICON Basis:ICON aisICON18032500+036h 8.03.2 00+036h 9 DeutscherWetterdient Deutscher 1015 1030 101 1025 1020 H 1015 DWD»

Вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

"Але з 20-го березня, аякже - день весняного рівнодення! - в Україні почнеться потепління. Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну", - написала Діденко.

Однак вона зауважила, що на якісь "екстраградуси" не варто розраховувати, проте вже у четвер стовпчик термометра може показувати до +14 градусів.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу.

"Проте і той, що приперся в столицю минулої ночі, і той, що політає завтра, впевненою весняною ніжною теплою ручкою розтопиться і щезне", - зауважила синоптик.

Стовпчик термометра у Києві в ніч на 19 березня буде показувати від 0 до -2 градусів морозу, а вдень - до +5 градусів. А вже 20-го березня у Києві очікується до +9.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України березень встановив температурні рекорди та де прогріло до +25 градусів за Цельсієм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
NEWS
Дивні інсайди. Що пишуть ЗМІ перед дзвінком Трампа Путіну і хто вигадав "розділ земель"
Дивні інсайди. Що пишуть ЗМІ перед дзвінком Трампа Путіну і хто вигадав "розділ земель"
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я