В Україні випав сніг посеред березня

Як і обіцяли синоптики, в Україну прийшло похолодання 15 березня. Воно принесло із собою і сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, які публікують українці в соцмережах.

Додамо, що за даними рятувальників, станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, дощ, вітер південно-західний, 19 м/с, температура повітря 0°С.

Сніг засипав західні регіони. Зокрема, зимові опади були помічені на Волині. Негода також прийшла і до Львівської області.

Похолодання в Україні

Про похолодання в Україні синоптики попереджали заздалегідь. Зокрема 14 березня повідомлялося, що 15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг.

Похолодання, як уточнювала синоптик Наталка Діденко, протримається кілька днів. Потепління в Україні ймовірне тільки 22-23 березня.

Цікаво й те, що зміна погоди в Україні виявилася досить різкою. Річ у тім, що буквально 13 березня в шести містах у різних регіонах України було встановлено рекорди, термометри показували до 25°С.

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