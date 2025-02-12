Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Над Україною вже кілька днів тримається поле дуже високого атмосферного тиску, Таке явище буває досить рідко. Вже кілька днів по всій країні немає опадів, але стоїть досить відчутний мороз.

Зокрема, рятувальники українцям радять дотримуватись низки простих правил, які допоможуть уникнути переохолодження й обмороження.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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