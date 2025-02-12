Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Над Украиной уже несколько дней держится поле очень высокого атмосферного давления. Такое явление бывает довольно редко. Уже несколько дней по всей стране нет осадков, но стоит довольно ощутимый мороз.

В частности, спасатели украинцам советуют придерживаться ряда простых правил, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения.

Подробнее о погоде на текущей рабочей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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